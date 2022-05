Con Gemma Ruiz e Isa Blanco

After hours 1x8: "Salvando vidas en la casa del terror y traumatizando a hermanos en las atracciones fatales"

Octavo episodio de 'After hours' con Gemma Ruiz e Isa Blanco. No te pierdas las que liábamos en los parques engañando a seres queridos en las peores atracciones o creyéndonos líderes de grupo en los pasajes del terror. ¿Quién no tiene anécdotas en estos lugares? Seguro que al escucharnos te acuerdas de alguna. ¡Vente a la feria con nosotras!