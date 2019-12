Gustavo Ayón en 4 Cuartos: "Nunca entenderé que el Barcelona me dejara ir al Real Madrid"

Entrevista con el ex jugador del Real Madrid Gustavo Ayón con quien repasamos sus 5 años en el equipo blanco, los títulos conquistados tanto en la Euroliga como en la Liga Endesa y el motivo por el que cambió al Barcelona por el Real Madrid.

Tertulia con José Luis Llorente y Pepe Catalina para analizar la salida de Darío Brizuela del Estudiantes al Unicaja y recordar la figura de Fernando Martín.

Psicología del Deporte y la lacra de las Apuestas Deportivas con José Manuel Beirán.

La actualidad de la NBA con Alberto Pereiro y el duelo Lakers – Dallas Mavericks con Luka Doncic superando a Lebron James. Cerramos con Edu Schell y la historia de superación del jugador de Golden State Warriors Eric Paschall.