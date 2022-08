El despido de Pete Best y otras anécdotas poco conocidas de Los Beatles

Elisa Martín, Adrián Viñas y Antonio Vaca nos resumen las noticias más divertidas y distintas que nos ha dejado la semana que terminamos. Por ejemplo, Teachers for Future Spain, una iniciativa de un grupo de profesores preocupados por el estado de emergencia climática.

Hablamos de Yoga con motivo del Día Internacional de la Relajación, que se celebra este lunes 15 de agosto, y de cine, con un estudio sobre la presencia de las mujeres en el sector audiovisual, y sobre el proyecto Residencias de proyectos cinematográficos, procesos creativos esenciales, llevado acabo por el director nominado al Goya, Óliver Laxe, en Los Ancares (Lugo).

De música, conocemos los aspectos más desconocidos del grupo más importante y famoso de todos los tiempos: Los Beatles. Hablamos con Francisco Castro sobre su libro 'Esto no estaba en mi libro de Los Beatles', donde resume las anécdotas que no se saben tanto de los cuatro de Liverpool, como cuándo dieron el cambio en su forma de hacer música o el despido de Pete Best, el primer batería del grupo, que fue uno de los episodios más sombríos y turbios de su historia.