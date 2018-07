Juan Luis Larrea: "Creo que soy muy diferente a Villar"

Juan Luis Larrea pasa por los micrófonos de El Transistor donde explica los motivos por los que se presenta a las elecciones de la RFEF . Asegura que "no tenía pensado ser candidato pero por ciertas personas me terminé decidiendo". Cree que "soy diferente a lo de antes y a Villar también". Respecto al aplazamiento de las elecciones a petición de Rubiales asegura que "no me ha gustado, ha estado mal". Y explica que "el lunes se reúne una comisión para decidir la nueva fecha".

CANDIDATURA: Juan Luis Larrea asegura en El Transistor que dio un paso al frente tras saber que "de honestidad no habría ningún problema". Y cuenta que "nunca pensé en ser candidato pero hablando con ciertas personas me terminé decidiendo". Aunque afirma que "soy diferente a los anterior y a Villar también". Eso no quita de que Larrea asegure que "nunca he dudado de Villar y sigo sin hacerlo"

EL PROYECTO: En su candidatura y proyecto Juan Luis Larrea quiere "evitar injerencias políticas, trabajando con FIFA y UEFA". Pero además asegura que "hay que trabajar a nivel interno para seguir mejorando". Larrea deja claro que "estoy con ilusión y estaré hasta que el fútbol quiera o me canse, quiero un fútbol más cercano".

TRABAJO EN EL FÚTBOL: "Es mejor hacer que decir" es el lema de Larrea respecto a los que están haciendo en el fútbol base. Asegura que "llevamos siete meses trabajando duro". Y firma que "hemos hecho muchas cosas en poco tiempo y hay que seguir trabajando". Larrea no duda en decir que "vengo de la cantera y amo el fútbol base" aunque cree que "necesitamos ayuda económica porque estamos vaciando los campos del este fútbol".

SUS INICIOS EN EL FÚTBOL: Larrea comenzó en la Federación Guipuzcoana en 1982 como directivo y donde llegó a ser presidente y cuenta que "cuando Villar fue presidente de la Federación Española me invitó a ser el tesorero".

SOLUCIONES CON EL ARBITRAJE: "No hay que imponer un presidente a los árbitros y a los entrenadores, yo dejaré que lo voten ellos", afirma Larrea. "Creo que a los árbitros se eligen con la intención de acertar siempre y ellos son los que más quieren acertar" dice Larrea. El candidato a la presidencia a la RFEF explica cómo funciona la elección y al valoración de los árbitros en LaLiga. Y comenta que "yo defendería más la intimidad de la clasificación de los árbitros pero dejaría elegir ahí".

OPERACIÓN SOULE: "Me enteré por sorpresa estando en San Sebastián, pero no temí que viniesen a por mí" afirma Larrea. Explica que "seguro que toda la partida en los que se llamó el 'caso Haití' seguro que estaba mal hecho, lo tuvimos que devolver". Aunque cuenta que "esto nos servirá para aprender".

RELACIÓN CON CLARAMUNT: Juan Luis Larrea explica en El Transistor que "queríamos hacer dual esa función y son etapas que se cierran". Tras este despido, los jugadores hablaron del despido de Claramunt y Larrea cuenta que "ninguno me pidió que la admitiese de nuevo ni hubo una comisión de jugadores".

RELACIÓN CON TEBAS: Larrea cuenta cómo comenzó su relación con Tebas. Y explica que "hemos ido acercando posturas y limando las cosas". Aunque reconoce que en la RFEF hay personas que no querían relación con él. Pero deja claro que "no me ha hecho nada y no tengo porque llevarme mal con Tebas".

ACEPTACIÓN DEL VAR: Larrea afirma que "lo he aceptado porque LaLiga quería implantarlo, se ha demandado y se hace". Aunque cree que "seguiremos teniendo polémica en el fútbol, veremos si funciona o no".

FINAL COPA DEL REY: "No permitiré el insulto y la falta de respecto, pero creo que no haya que suspender el partido por lo que ocurra" asegura Larrea. Y piensa que "si vemos un partido se olvidará la pitada". Respecto a una sede fija explica que "no estamos acostumbrados a eso y además sería faltar el respecto a las aficiones". Y deja claro que "hay demasiado castigo para los equipos de segunda y veremos si hay cambio de formato", y añade que "está firmado hasta 2019 y veremos si probamos un cambio".