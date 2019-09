Angel Rubiano

El entrenador del Real Club Deportivo Mallorca, Vicente Moreno, asegura en El Transistor que no le gustó que la charla que le dio a sus jugadores se hiciese pública, aunque lo trata con naturalidad y explica que el perfil de sus jugadores "no es de relajarse pero a veces pasa y es deber del entrenador estar atento a eso, pero la bronca del otro día es una anécdota". Por otro lado, sobre el ascenso a Primera, recuerda que sigue con once jugadores que ya estaban en la plantilla en Segunda División B, "creemos mucho en ellos y se han ganado estar ahí". Además, valora la pretemporada y considera que "ha sido positiva y llegamos en buenas condiciones de afrontar lo que viene ahora".