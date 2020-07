Edu Pidal: "Pase lo que pase, Zidane será entrenador del Real Madrid en 2021"

En El Transistor, Edu Pidal analiza el futuro de Zinedine Zindane y ratifica: "Pase lo que pase, Zidane será entrenador del Real Madrid en 2021"

Después de ganar LaLiga y con la Champions a la vuelta de la esquina, todo apunta a que el técnico francés del Real Madrid, Zinedine Zidane, continuará en el equipo blanco una temporada más: "Tengo un contrato pero no se sabe nunca lo que va a pasar en el fútbol. Estoy aquí, disfrutando, y vamos a ver hasta cuándo".

El periodista Edu Pidal asegura en El Transistor que "no va a haber sorpresa" y "pase lo que pase en la Champions, Zidane va a dirigir al Real Madrid en 2021". Además, Pidal apunta que el francés "va a ser dentro de poco el mejor entrenador de la historia del Real Madrid” en cuanto a títulos se refiere, y explica que ya ha superado a Vicente del Bosque y "está cerca de Miguel Muñoz".

En cuanto a la posible salida de Bale del club blanco, aclara que el galés tiene contrato hasta 2022 y no se trata de una salida a corto plazo: "Me dicen que Bale estará en el Real Madrid”. Y remarca que "ha sido el jugador quien ha dado el paso" y ha pedido a Zidane no viajar a Leganés después de 6 partidos consecutivos sin minutos.

