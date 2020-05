Jorge Valdano: "En muchos partidos de Alemania no se están agotando los cinco cambios"

Jorge Valdano habla en El Transistor sobre el horario de la jornada 28 y 29 que ha anunciado Tebas esta noche. Comenta cómo está viendo la experiencia alemana con el reinicio de los partidos y dice que "no cree que haya demasiados contratiempos".

Jorge Valdano opina sobre la fecha fijada para comenzar la nueva temporada y afirma que "para los que tengan que jugar los últimos partidos de Champions en agosto, es un problema empezar el 12 de septiembre".

Sobre si espera que haya muchos problemas de lesiones por no haber jugado estos meses, asegura que "jugar sin ritmo de competición es complicado...pero no hay tiempo de jugar amistosos". Además, comenta que "en muchos partidos de Alemania no se están agotando los 5 cambios".

Por otro lado, asegura que "en Francia se están autoflagelando por haber suspendido la Liga de forma tan precipitada". "En su momento la suspensión de la liga francesa me pareció un error, y ahora también se lo parece a los propios franceses".

