Schuster: "No entiendo que se anulen este tipo de goles, creo Merino no influye"

Bernd Schuster, también cree que las palabras de Piqué no solo iban por los árbitros. “Los jugadores del Barça se dan cuenta de cómo están y saben que no están bien, que no están para ganar la Liga y la Champions"

En cuanto al partido del Real Madrid, "Hoy esperaba algo más de la Real Sociedad, solo ha reaccionado cuando iban 0-2 abajo". Pero cree que no se debió anular el gol a la Real Sociedad, "No entiendo que se anulen este tipo de goles, creo Merino no influye...era un gran tiro muy cerca del palo, creo que de ninguna manera Courtois llegaba", y "tampoco veo muy claro el penalti a Vinicus, no veo contacto".