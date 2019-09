Nuestro experto en fútbol internacional, Sergio Santomé, cuenta las claves de la nueva UEFA Nations League, que empieza este jueves con un Alemania-Francia y que acabará con una Final Four en junio, antes de que en 2019 empiece a jugarse la fase de grupos. Participan 55 selecciones que están divididas en cuatro niveles y consiste en que se anulan los amistosos y se juega este torneo. En cada grupo sale un primero, que jugará en verano una Final Four y que tendrá asegurada la repesca si por alguna razón no logra clasificarse en la fase de grupos que se disputará en 2019, bajo el sistema tradicional.