Tebas a Florentino Pérez: "La Superliga supondría la destrucción de LaLiga"

El presidente de LaLiga Javier Tebas asegura en El Transistor que las declaraciones que hizo ayer en sus redes sociales contra Florentino Pérez, que asegura que las retransmisiones de LaLiga "nunca son favorables al Real Madrid", no son un "pronto": "Me debo a la mayoría de los clubes". Tebas califica a José Ramón de la Morena de ruina la Superliga y considera inadecuadas las declaraciones del presidente del Real Madrid. "En absoluto las opiniones son sectarias con el Real Madrid, salí con cierto sarcasmo a las redes", explica Tebas, que asegura que por una vez, cree, consideró más apoyo que detractores.

¿Se mete en demasiadas guerras y tiene demasiados frentes abiertos Tebas? ¿Por qué se enzarza contra los clubes más poderosos de la competición, Real Madrid y FC Barcelona?: "Desde mi posición, con el apoyo de la mayoría de los clubes, lo único que hago es defender la liga española".

"La Superliga sería la destrucción de la liga nacional"

Tebas defiende que "hacer una Superliga supone la destrucción de la liga nacional". "Va a haber un trasvaso de los ingresos nacionales de los derechos audiovisuales al principio, luego va a ser un fracaso", insiste el presidente de LaLiga. "Cuando se hacen declaraciones como ayer la de Florentino o antes la de Bartomeu, se genera una incertidumbre en la venta de los derechos audiovisuales...por la que la mayoría de los clubes pueden perder una parte importante de su activo", argumenta Tebas. El presidente de LaLiga cifra que las pérdidas para la competición nacional en derechos audiovisuales serían de "mil millones" en el primer año si se creara una Superliga europea.

"Habría dinero si hubiera un vaciamiento de las ligas nacionales", asegura Tebas, que insiste "tiene clarísimo" que sería lo que sucedería. "Los aficionados no soportarían cinco años sin que su equipo ganase la competición", argumenta Tebas.

"¿Hablar con el Real Madrid y el Barça para destruir LaLiga?"

El presidente de LaLiga asegura que está dispuesto a hablar con los dos poderosos de la competición, pero que "Madrid y Barça han venido a la asamblea de clubes y no han dicho nada de este proyecto; los clubes están preocupados"

Además, Tebas asegura que el Atlético de Madrid no está de acuerdo con la creación de esta competición, y que así se lo ha asegurado Miguel Ángel Gil. ¿Va a tener difícil entenderse LaLiga con la UEFA, cuyo vicepresidente es Luis Rubiales? "Yo no odio a Rubiales, soy crítico con su gestión", responde Tebas.

Contra los clubes estados: "El PSG y el City están dopados económicamente"

"El verdadero peligro del fútbol europeo son los clubes estado, el PSG y el City, contra ellos deberían luchar Madrid y Barça. Son clubes dopados económicamente", explica Tebas otra de sus teorías para negarse a una Superliga europea.

La vuelta del público al fútbol

¿Es buena la relación del presidente de LaLiga con la Secretaria de Estado de Deportes, Irene Lozano? "No he venido aquí para hacer amigos", apunta, que explica que su relación es la correcta. Plantea que ha habido un problema con el público en los estadios: "En muchos partidos de Copa no se ha respetado el protocolo que hemos firmado con la Federación; mañana habrá una queja porque se pone en riesgo a los futbolistas".

"Sí, votaré a VOX, no tengo por qué cambiar"

¿Sigue pensando en votar a VOX? "Sí, no tengo por qué cambiar", asegura tajante. "Tengo 58 años, soy como he sido siempre y no voy a ser hipócrita, digo lo que pienso y siempre lo he dicho", argumenta, y explica que "es su opinión personal". "Me entiendo muy bien con Jaume Roures y estamos en las antípodas ideológicas", asegura el presidente. "¿En qué tiene que ver la ideología política con los derechos audiovisuales de los políticos? En nada, cero", insiste.

Polémica sobre las retransmisiones y la Superliga con Florentino Pérez

Rifirrafe público

El presidente del Real Madrid aseguró en la Asamblea del club, que "en la televisión a veces no repiten jugadas muy importantes del Real Madrid" y que veía mucha "diferencia" incluso "en las personas que comentan el partido, que nunca son favorables al Real Madrid". "Nunca me he mojado pero es la verdad... es un clamor popular el diferente trato que nos hacen al Real Madrid respecto de otros equipos", aseveraba Florentino Pérez. Pérez y Tebas también están en desacuerdo con respecto a la idea de crear una Superliga.

Las polémicas declaraciones de Florentino Pérez despertaron la indignación del presidente de LaLiga, que en seguida publicó un tuit. "Creo que el presidente del Real Madrid anda muy despistado con el tema de la Superliga, deben informarle mejor. Y sobre las retransmisiones... si cree que no son objetivas, en el mando a distancia hay una opción para escuchar el partido con RMTV, seguro que son más 'objetivas'", tuiteó Tebas.