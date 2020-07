Sandoval: "Me da igual lo deportivo, sólo quiero que se recupere mi gente".

Sandoval manda un mensaje tranquilizador a las familias, ya que "todos estamos cuidándonos y vamos a salir de aquí como sea, todos recuperados y seguro que echando leches".

Destaca el peligro del virus, ya que "después de ocho PCR negativos el sábado, hoy se han confirmado nuevos positivos".

Sandoval lanza un mensaje a todos sus detractores, que "califican a mi gente de irresponsable cuando hay un virus que mata a 30.000 personas, me parece un poquito fuerte. No me gustaría que el Girona ni ningún equipo pase por esto y, es más, firmaría no entrar en el play-off si el equipo dejara de esto que está pasando".

Por eso comenta que "me entristece esta situación y ver los pocos valores de algunas personas". Por eso, recuerda que "nosotros no somos el virus, lo que nos ha pasado es que hemos sido atacados por el virus".