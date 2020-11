Reguilón: "Estar en el Real Madrid no dependía de mí; tengo la conciencia tranquila"

Sergio Reguilón atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. Aterrizó en septiembre en el Tottenham Hotspur, después de ganar, siendo un jugador muy importante, la Europa League con el Sevilla de Julen Lopetegui. A las órdenes de Jose Mourinho ha jugado casi todo y de hecho fue el asistente de Gareth Bale, en el primer gol del galés en su 'retorno' a la Premier.

Por delante, le espera una temporada muy prometedora en la que si mantiene este nivel será probablemente titular en el equipo de Luis Enrique en la próxima Eurocopa.

Reguilón reconoce que "lo más importante para mi es poder venir a la Selección de forma continuada". Allí coincide con excompañeros y amigos como Sergio Ramos, Marco Asensio y Jesús Navas, entre otros.

¿Sigue siendo madridista Sergio Reguilón? ¿Y sevillista?

Preguntado por si sigue siendo madridista, comenta que "el Real Madrid me ha dado todo y siempre le tendré un cariño muy especial". Lo mismo le sucede con el Sevilla, donde dice que "me lo pasé de forma increíble todo el año con un vestuario que es una gozada que está lleno de amigos y siempre tendrá un título europeo en mi memoria".

Otro entrenador del que guarda gran recuerdo es de Santiago Hernán Solari, del que dice que "es una persona muy importante en muy carrera y que me ha dado la oportunidad de jugar en el Real Madrid, tanto en el Castilla como en el primer equipo".

Reconoce que "suelo ver todos los partidos que pueda, especialmente del Real Madrid y del Sevilla". De hecho, "no pude ver el Real Madrid-Valencia porque estaba volando y cuando aterricé me sorprendió el resultado".

¿Por qué no está este año Reguilón en el Real Madrid?

Preguntado por el mal momento de Marcelo comenta que "a veces los jugadores estamos muy expuestos". De su 'no' continuidad en el Real Madrid sostiene que "seguir no era algo que dependía de mí, por eso tengo la conciencia muy tranquila y no hay que frustrarse por decisiones que no tomas tú y por las cosas que se escapan de su control". Además, confirma que "no hablé con Zidane, comenté mi situación con el club".

Además, niega que tuviera mala relación con Luca Zidane y que eso le haya alejado del Real Madrid, ya que "todavía tengo mucho contacto con él y suelo ir a cenar con el, por lo que es totalmente falso todo lo que se diga de nuestra relación".

La sorpresa con Jose Mourinho en los Spurs

En la actualidad, en el Tottenham tiene a Jose Mourinho como entrenador, al que precisamente conoció por primera vez en un programa de radio con José Ramón de la Morena. Asegura que "es una gran persona y gana mucho en las distancias cortas. Por eso, dice que me ha sorprendido para bien, tiene muchas cosas buenas".

Por otro lado, habla de Gareth Bale, del que bromea con que "aquí con su idioma está contento". No obstante, recuerda y deja claro que "Gareth chapurrea muy bien el español, más de lo que se piensa la gente".