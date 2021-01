Ramón López del Alcoyano: "No ha podido ser pero hemos hecho historia"

LEER MÁS El Real Madrid no discute a Zidane tras el desastre ante el Alcoyano

Fin a la historia del Alcoyano en la Copa del Rey. El Athletic ha remontado el gol inicial y ha privado a los de Alcoy del sueño de los cuartos de final. El jugador Ramón López nos cuenta cómo lo han vivido dentro del vestuario del estadio del Collao.

"No ha podido ser pero hemos hecho historia", es el primer resumen de Ramón, que tras el gol inicial al final de la primera parte ha visto que podían hacer la machada: "He pensado que si seguíamos jugando así pasábamos seguro". Pero reconoce que la segunda parte se les ha hecho muy larga en el tema físico y más teniendo en cuenta que no están acostumbrados a tener dos partidos por semana.

Decepción en el vestuario

Él ha visto el partido desde la grada por sanción. Tras el encuentro ha bajado a ver a sus compañeros y lejos de alegría lo que ha encontrado es la decepción de la derrota: "Cuando he entrado en el vestuario he visto caras largas. Al final aunque seamos inferiores somos futbolistas y hemos tenido cerca ganar".

Confiesa que el Athletic ha tenido el detalle de regalarles todas las camisetas y él particularmente se ha llevado a su casa la de Unai, que además es buen amigo suyo.