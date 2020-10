Pepe Mel: "Al Real Madrid le hablé de Pedri pero el Barcelona fue más valiente y se lo llevó"

En El Transistor hablamos con el entrenador de Las Palmas, Pepe Mel, que desde la lluvia insular cuenta su experiencia y retos de cara a esta temporada, en el que sólo han perdido un partido de los siete no jugados.

Pepe Mel se deshace en elogios hacia Pedri, que "debutó conmigo con apenas 16 años en Segunda División y tiene muchas ganas de divertirse y hacerlo bien".

Preguntado por la posibilidad de no jugar los Play-Off, considera que "no pienso más allá del próximo partido ante el Cartagena porque no hay que meter en una presión mayor a los chavales".

De la situación personal del presidente, Miguel Ángel Rodríguez, con algunos problemas judiciales, dice que "hable con él del tema el otro día diciéndome que está tranquilo y que me va a demostrar su inocencia".

También, confiesa que "estoy trabajando en un nuevo libro que espero acabar muy tarde porque eso será señal de que tendré proyecto para rato en Las Palmas".