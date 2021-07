Pedri: "Si Luis Enrique no me hubiese cambiado, seguro que hubiese levantado la mano para tirar un penalti"

Pedri González, uno de los tres mejores jugadores de la Selección española, despeja las dudas que había sobre la Selección al inicio de la Eurocopa 2020: "Nosotros no teníamos duda de nuestro potencial y sabíamos que lo íbamos a hacer perfecto". El jugador del Barça considera que la Selección puede hacer muchas cosas buenas, aunque se mantiene prudente ante el nivel de Italia, contra la que se enfrentará España el próximo martes en semifinales. "Como grupo no hay nadie como nosotros", sentencia el joven.

"El peor momento de la Eurocopa fue el positivo de Busquets"

Para Pedri, el peor momento de la concentración fue cuando Busquets dio positivo en Covid porque "había que esperarle sí o sí, nos da muchísimo y para mí es un espectáculo jugar con él". Con el gol en propia contra Croacia, Pedri no dudó del esfuerzo de su equipo: "Sabía que estábamos haciendo un partidazo y que íbamos a remontar en cualquier momento", cuenta con confianza.

Luis Enrique le cambió casi al final de la prórroga, pero si no le hubiese cambiado Pedri tiene claro que "seguro que hubiese levantado la mano" para tirar un penalti: "me da igual cuál, el que no quiera nadie lo tiro yo", sostiene el jugador.

"Le digo al Barça que voy a llegar descansado"

Hace unos días, Luis de la Fuente dio la lista para los Juegos Olímpicos a los que también acudirá Pedri: "Me encanta jugar al fútbol, estoy encantado de seguir jugando". Sin embargo, el Barcelona se mostró reticente a que el jugador fuese a Tokio porque los Juegos acaban una semana antes de que empiece la Liga. "Entiendo al Barcelona porque llevo muchos partidos jugados, pero desde aquí le digo al Barça que voy a llegar descansado y tranquilo para afrontar todo". Pedri espera que Messi renueve por el Barça, "pero es su decisión". Además, el jugador se siente valorado y agradecido al Barcelona, "ojalá poder quedarme mucho tiempo".