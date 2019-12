Pablo Sarabia, sobre Mbappé: "Por sus cualidades y progresión puede llegar a igualar a Messi y Cristiano"

PRIMERA VEZ EN PARÍS: El mediocentro español comenta que "nunca antes había estado en París". Bromea y comenta que "estaba esperando una ocasión especial y llegó con el fichaje, para mí y para mi novia".

EXPERIENCIA EN EL PSG: El internacional español nos cuenta cómo es el trabajo en el conjunto francés. Afirma que "no entrenamos mucho por la cantidad de partidos". Incluso compara y dice que "se entrenaba más duro en el Sevilla". Sobre sus compañeros deja claro que "el que más me sorprende es Mbappé". Aunque también destaca a Thiago Silva y a Verratti.

VESTUARIO DEL PSG: La relación de los futbolistas entre ellos es fundamental para que los equipos lleguen a lo más alto. Pablo Sarabia cuenta que "me ha sorprendido porque pensé que cada uno iría a lo suyo y no es así". Explica que "muchas veces al grupo de españoles se junta Mbappé, Neymar o Verratti".

EVOLUCIÓN COMO FUTBOLISTA: Sarabia nos cuenta su experiencia en el equipo francés donde comparte vestuario con Neymar, Mbappé o Cavani. Afirma que "es espectacular verles y se aprende". "Lo que más me gusta de ir a entrenar es ver cómo se asocian", añade.

SOBRE MBAPPÉ: Sarabia reconoce que "lo que han hecho Messi y Cristiano ha sido muy grande". Aunque opina que "Mbappé por su trabajo, cualidades y progresión puede llegar a hacer lo que ellos". El jugador español le ve "con más fuerza y más parecido a Cristiano que a la calidad de Messi".

SU GOL EN EL BERNABÉU: Pablo Sarabia habla de su gol en el Santiago Bernabéu en Champions League. Comenta que "tuve la fortuna de marcar ese gol con los veinte minutos que me dio Tuchel". Aunque reconoce que "me supo mal por el Real Madrid". Sobre el encuentro comenta que "me sorprendió el resultado porque en el primer tiempo nos pasaron por encima"

CHAMPIONS LEAGUE: La competición europea es una asignatura pendiente para el conjunto francés. Aunque Sarabia afirma en El Transistor que "está claro que es uno de los objetivos, pero nos confundiríamos si creemos que vamos a ganarla". Y añade que "ahora solo podemos pensar en el Borussia Dortmund".

¿CAVANI EN EL ATLÉTICO?: Pablo Sarabia habla de Edison Cavani. El delantero podría acabar en el Atlético de Madrid y Sarabia opina de la adaptación que podría tener con los rojiblancos. Explica que "le deseo lo mejor donde vaya en junio y creo que podría ser muy bueno para el Atlético de Madrid por que es un luchador y un guerrero".

SELECCIÓN ESPAÑOLA Y EURO 2020: El mediocentro español ya ha debutado con la Selección española y ha estado en tres convocatorias. Nos cuenta en El Transistor lo que sería para él disputar la Eurocopa 2020. Afirma que "jugar una Eurocopa es lo máximo y voy a poner todo de mi parte para poder estar"