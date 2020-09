Pablo Carreño: "Llegar a semifinales de un Gran Slam es complicado aunque Nadal nos malacostumbre"

En El Transistor hablamos con el tenista español, Pablo Carreño que este miércoles se ha clasificado para la final del US Open. Asegura que "ahora mismo estoy en el club preparándome para volver al hotel".

Durante la entrevista con Aitor Gómez, reconoce que "después del partido tan duro he descansado muy bien aunque no ha sido nada fácil descansar". Destaca "lo complicado que es conseguir lo que él ha logrado", algo que teme que a lo mejor no se valore porque "Nadal nos tiene acostumbrados a llegar siempre a todas las finales".

El viernes se medierá a Alexander Zverev, que ahora le entrena David Ferrer, que dice que "estoy seguro que siempre se va a alegrar por mis victorias aunque querrá que gané su pupilo ".