Míchel: "Fichar a un jugador del Atlético y otro del Barcelona demuestra que el Getafe es un reclamo importante"

Míchel González está de vuelta en el Getafe. Una segunda etapa en la que está teniendo más relación con el presidente: "Mi comunicación con el presidente es mucho más fluida que en mi anterior etapa en el Getafe, hablamos prácticamente todos los días"

El Getafe que es uno de los equipos que más se está reforzando: "Todas las llegadas de los jugadores han contado con mi opinión y se respetaba mi opinión. En caso de Aleñá estaba todo avanzado. Incorporar un jugador del Barcelona y otro del Atlético habla de que el Getafe es un reclamo importante"

Del Atlético de Madrid llega Vitolo un jugador del que espera mucho: "De Vitolo me gusta que haya querido venir a jugar con nosotros al Getafe. Es un jugador que está entero físicamente y nos va a aportar mucho". Además, espera más llegadas: "Nos faltan dos o tres fichajes. También tenemos que aligerar la plantilla. Es una pena pero preferimos no engañar a los jugadores"

En cuanto al fairplay financiero cree que con la difícil situación que han pasado los equipos se puede ser un poco más laxo: "Se debe levantar la mano con todos siempre que no se infrinja la ley. No solo con el Barça y Messi sino con los equipos que lo necesiten. Hay equipos que no pueden fichar a nadie"

"Es normal que equipos como el Sevilla quieran a Djené. El Sevilla sabe que enfrente se va a encontrar a Ángel Torres, si vienen con la cláusula y el jugador quiere se marchará. Pero nosotros tenemos preparada respuesta y eso es una ventaja", asegura y pone un ejemplo: "La semana pasada vino un club inglés a por Cucurella y Ángel Torres ha sido intransigente. Ojalá nadie pague su cláusula porque queremos que esté aquí"