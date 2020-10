Mayoral aclara su conversación con Zidane: "Me dijo que estaba contento conmigo pero no hablamos de Jovic"

Borja Mayoral ya tiene nuevo club, en el que ya ha sido presentado y por ello está muy ilusionado. Quiere seguir los pasos de Álvaro Morata y triunfar en el Calcio, con vistas quien sabe a una posible vuelta al Real Madrid para quedarse y ser el '9' que siempre ha querido ser.

Durante la entrevista con José Ramón de la Morena, explica sus declaraciones de este miércoles, donde reconocía que la intención de Zidane era que siguiera y que Jovic saliera cedido, como informó Onda Cero.

No hablé de Jovic, nunca he faltado al respeto a ningún compañero

Al respecto, matiza que "se ha utilizado lo que he dicho con otras palabras". Y comenta que lo que sucedió fue que "a principio de verano iba a salir, se cayeron un par de opciones y tuve una reunión con Zidane porque siempre fue muy amable conmigo. Pero en ningún momento hablé con él de Jovic ni he faltado al respeto a ningún jugador".

Deja claro que en esa reunión "Zidane sólo me dijo que estaba contento conmigo, pero nada más...". Comenta que "estoy genial con Zidane y la verdad que con Jovic también tengo muy buena relación".

Además, preguntado por qué hubiese decidido si Jovic se hubiese marchado, comenta que "este verano han pasado tantas cosas y ha habido tantos cambios, que al final no voy ni a comentar esa hipótesis".

En los entrenamientos del Real Madrid, dice que "siempre me he llevado bien con todos", pero entre todos destaca a "Benzema, que me parece espectacular y no sólo ahora, desde siempre. También, Modric, Kroos, Casemiro...".

