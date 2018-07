Lopetegui: "Los consejos de Vicente se escuchan y se agradecen con mucho respeto"

LAS MANGAS DE PIQUÉ: Lopetegui señala que ese espisodio "lo viví con sorpresa y me supo mal, especialmente porque Piqué lo pasó muy mal". Por ello, invita a toda a profesión periodística a reflexionar sobre todo lo que sucedió. Además, reconoce que "no he hablado con él más del asunto, sí que he estado al tanto de cómo va de su lesión pero creo que en ese tema es mejor dejar que pase el tiempo y respetar cualquier decisión que tome en el futuro". Por su parte, Vicente del Bosque también defiende al central azulgrana y destaca que "es un chico estupendo, algunos tratan de dudar de él pero su compromiso es indudable".

LA PRESENCIA DE DIEGO COSTA EN LA ROJA: para el seleccionador español, Julen Lopetegui, el delantero de Chelsea es "un chico estupendo y todavía no hemos tenido ningún problema con él" y reconoce que "cuando se equivoca él mismo es consciente y no hace falta decírselo".

¿POR QUÉ VA REINA Y NO IKER?: Lopetegui señala que "no vamos a mirar el carnet de identidad ni para arriba ni para abajo". De ahí, la presencia de Pepe Reina que a su juicio fue "el mejor portero de la Serie A la temporada anterior y puede aportar mucho", mientras que explica la ausencia de Iker porque "en un momento tomamos una decisión que creíamos que era la mejor". Además, dice que el no convocarle "no ha cambiado la relación entre nosotros, nos seguimos llevando bien y en el futuro así seguirá siendo" y cuenta además que fue él uno de los que peleó en su día para que lo fichase el Oporto".

¿CÓMO LLEGÓ JULEN A LA SELECCIÓN?: Julen comenta que la principal diferencia de entrenar a un club a una Selección es que "todo el trabajo de un mes se centra en dos partidos y al final trabajas día a día pensando en las concentraciones y en el futuro de la Selección". Dice que "desde el principio me ilusionó este cargo, en el que sientes la responsabilidad y te va gustando mucho cada día". Además, desmiente que hubiese firmado con un equipo inglés antes de llegar a La Roja. Por otro lado, Del Bosque insiste en que "no tuve nada que ver en la decisión de colocar a Julen de seleccionador".

BALANCE DE LOS AÑOS DE VICENTE: el técnico salmantino dice que "en los ocho años que estuvimos en la Selección hicimos todo lo mejor que pudimos" y subraya que "no me he ido dolido con nadie". Tampoco con Iker Casillas con quien comenta que "he llevado una vida paralela y no puedo tener nada contra él". Al respecto, Julen señala que "lo que hicieron Del Bosque y Luis Aragonés es dificilísimo y algo para valorar durante toda la vida" y comparte con Vicente del Bosque que "hay que intentar tener buena relación con los jugadores pero nunca pretender ser amigo de ellos".

LOPETEGUI SOBRE LA CONVOCATORIA DE ISCO: el seleccionador español reconoce que convocó a Isco cuando apenas había jugado con el Real Madrid, en lo que va de temporada. Sin embargo, cuenta que "es un jugador en el que confiamos mucho y por eso le llamamos". Por ello, dice que en sus listas "es evidente que vendrán los que mejor jueguen en sus clubes, pero en alguna ocasión especial se puede llamar a un jugador por unas cualidades que tenga, aunque no esté jugando mucho en su equipo".

PARTIDO DE CLASIFICACIÓN CONTRA ITALIA: Julen asegura que "en el partido contra Italia, todo salió como lo habíamos planeado, pero no tuvimos acierto en el gol".

DEL BOSQUE SOBRE LA GESTIÓN DE JULEN: Para Del Bosque la nueva etapa de Lopetegui "está siendo muy buena", ya que "ha jugado muy bien estos cuatro partidos, con mucha intensidad y con los jugadores muy metidos".

ETAPA DE LOPETEGUI EN EL OPORTO: el técnico vasco comenta que el actual equipo de Iker Casillas "es un gran club en el que la exigencia es muy alta y crecí mucho en esa etapa a nivel personal y profesional". Aunque lamentablemente dice que "por decisiones del fútbol al final fui despedido y siempre me quedará un gran recuerdo".

POLÉMICA DEL SÁBADO EN MESTALLA: Vicente del Bosque considera que "el Comité no ha sido agresivo con el Barcelona, lo ha hecho como ayuda; lo más grave fue sin duda el botellazo", mientras que Lopetegui es partidario de ser más positivo y "mirar más que hubo un partido precioso, que al final es lo importante". Además, recuerda su etapa como portero en la que "por muchos insultos que te dijeran, al final estabas tan centrado que todo daba igual".

JULEN SOBRE VILLA: "Fui a Nueva York de viaje con mi mujer y aproveché para ir a ver un partido de Villa. La verdad que le ví muy bien y jugando con mucha intensidad".