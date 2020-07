Lapetra: "No podemos pedirle al Watford 10 días más para tener a Luis Suárez, puede no ser suficiente"

En El Transistor hablamos con el presidente del Zaragoza, Christian Lapetra, que explica la delicada situación de Luis Suárez, jugador que estaba cedido esta temporada por el Watford y al que el equipo inglés no deja disputar los play-off de ascenso a Primera División.

Lapetra se queja a Raúl Granado de la complicada situación que atraviesa el equipo maño, ya que "no sabemos cuándo jugamos ni contra quien jugamos. No podemos pedirle al Watford 10 días más para tener a Luis Suárez porque no sabemos si será suficiente".

De cara al futuro de Víctor Fernández dice que "él tiene que tomar su decisión pero primero tiene que acabar todo esto".