José Rodríguez, el futbolista español que se ha proclamado campeón de la liga israelí

José Rodríguez es un centrocampista alicantino que juega, tras haber pasado por diferentes clubes europeos, en el Maccabi Haifa F. C. de la Liga Premier de Israel. Se han coronado campeones.

Rodríguez nos desmiente algunos mitos sobre Israel y sobre el fútbol que allí se juega en El Transistor. "En Haifa me he sentido igual de seguro que en España", asegura el futbolista, que también analiza su pasado en clubes como el Real Madrid. "Cuando era joven tuve unos asesores que dijeron que buscaban lo mejor para mí...pero no fue lo mejor para mí, quizá hubo malas decisiones", ha asegurado.