Jordi Farré, impulsor de las firmas contra la Directiva del Barça: "Ha sido brutal, veo a Bartomeu dimitiendo"

Habrá moción de censura contra Bartomeu. Jordi Farré, impulsor de las firmas, ha reunido 20.731 este jueves en las oficinas del club: "Ya estábamos seguros hace unos días porque sabíamos que el socio está muy enfadado. Ha sido brutal".

Jordi Farré ha asegurado que ve a Bartomeu "dimiendo" antes de la votación: "Si la moción sale adelante, Bartomeu tendrá que convocar elecciones en 30 días". Además, ha insistido en que tuvo claro "tras el 2-8" ante el Bayern que había que acometer una moción de censura.

Sobre su proyecto para las elecciones, ha comentado que su entrenador es Koeman: "Es una leyenda y no me parecería justo juzgar a Koeman antes de que haya empezado. Xavi es uno de los jugadores que más me han hecho disfrutar del Barça".

Los impulsores de la moción de censura contra Bartomeu presentan 20.731 firmas