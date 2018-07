Jesé: "Vengo a morir para entrar en Europa y si lo logramos, cantaré"

El nuevo jugador de Las Palmas, Jesé Rodríguez , muestra en El Transistor su emoción por el día tan especial que ha vivido como nuevo jugador del equipo canario. Agradece el recibimiento y espera "poder cumplir el objetivo difícil pero no imposible de llegar a jugar en Europa con Las Palmas".

SALIDA DEL REAL MADRID: para Jesé su etapa en el Real Madrid fue "una época en la que aprendí mucho y por eso creo que le debo mucho al Real Madrid". Además, cuenta que "mantengo una gran relación con el presidente Florentino y con algunos jugadores del equipo". Recuerda cómo fue el duro momento que se lesionó en octavos de final contra el Schalke, ya que "estaba en mi mejor momento en un club como el Madrid y de pronto todo cambió y pasó algo que no le deseo a nadie". Por eso se declara "madridista, aunque ahora si me enfrento a ellos querré ganarles porque defiendo los intereses de Las Palmas, aunque sí que te digo que nunca jugaría en el Barça".

'ESPINITA' CON LA SELECCIÓN: el nuevo jugador de Las Palmas reconoce a De la Morena que tiene una "espinita" con la Selección española, ya que "he ganado todos los títulos con las categorías inferiores pero no he llegado todavía a tener la posibilidad con la absoluta". Precisamente dice que "gané dos títulos con Julen Lopetegui", por lo que se muestra esperanzado en que la oportunidad le llegue pronto.

AGRADECIMIENTO A SUS PADRES: Jesé aprovecha su intervención en Onda Cero para agradecer a sus progenitores todo el apoyo que ha tenido de ellos. Comenta que "cuando firmé mi primer contrato como profesional retire a mi padre de trabajar porque le debo mucho".

SU 'APARCADA' AFICIÓN A CANTAR: Durante la entrevista con De la Morena , Jesé habla de su afición por la música, un hobbie que de momento tiene aparcado, ya que "llevo un tiempo sin cantar, pero la verdad es que me gusta escribir canciones, me gusta mucho", aunque promete que "si Las Palmas acaba el año en Europa, cantaré".