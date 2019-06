Javier Tebas: "Si Neymar fuera del campo no es correcto prefiero que no vuelva a LaLiga porque no es un buen ejemplo"

EL TRANSISTOR

El Presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha hablado de una posible vuelta de Neymar al Barcelona, algo que no parece hacerle mucha gracia pese a su calidad. "Que venga, si se porta mejor… Si fuera del campo no es correcto prefiero que no vuelva a LaLiga porque no es un buen ejemplo. Todavía no se ha celebrado el sorteo de Liga, pero “sospecho que el primer Clásico se va a jugar en el Camp Nou”.