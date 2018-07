Javier Tebas: "Cuando finalice mi segundo mandato, me iré; ya lo dije al llegar"

Durante la entrevista con De la Morena, Tebas comenta que "con el tiempo te acostumbras a cánticos como el clásico 'Tebas, vete ya", pero sostiene que "no me afectan demasiado, porque sabemos que vienen de sectores que se han agudizado tras la muerte de Jimmy". Además, presume de todo lo que se ha dedicado a perseguir la violencia en el fútbol y se alegra de que hayan desaparecido grupos radicales como el Frente Atlético y que ya no haya cánticos hirientes como los que había dirigidos a Gurpegui. En su opinión, desde La Liga lo que se tiene que buscar es que "seamos un ejemplo para el resto de la sociedad".

REELECCIÓN: "El martes la Mesa Electoral decidirá si los avales que presento son válidos y lo normal es que sea oficialmente reelegido presidente de La Liga". De todos modos, señala que "mi intención no es estar en el cargo durante más de siete años". Tebas es consciente de que "en los estatutos no hay limitación de mandatos", pero deja claro que no tiene intención de aumentar su plan inicial en el cargo. Por ello, dentro de cuatro años dice que "volveré a mi vida profesional en el derecho y me centraré en estar más con mi familia".

HORARIOS POLÉMICOS DE LA LIGA: "siempre se ponen buscando un equilibrio entre las televisiones nacionales y las internacionales" y pone de ejemplo los encuentros que se juegan a las 13:00 horas que "pese a que se diga lo contrario, está teniendo bastante audiencia". Además, defiende el partido que se juega los lunes porque "es el programa más visto en las televisiones de pago".

EL MAYOR LOGRO DE SU GESTIÓN: "lo mejor que hemos hecho en estos años ha sido el control económico de los clubes", ya que "se ha pasado de deber 700 millones de euros a Hacienda a deber 200 y que no haya habido impagos a jugadores". También, Tebas reconoce el esfuerzo que han hecho los clubes en bajar el precio de los abonos y se muestra partidario de "mejorar la calidad en los estadios". Precisamente, habla de las mejores que han hecho en ellos en iluminación o césped".

RELACIÓN DE LOS DEPORTISTAS CON LA PRENSA: Javier Tebas cree que la relación de los futbolistas con la prensa es tan distante porque "los deportistas consideran que no reciben el trato adecuado", algo que en su opinión sucede en casos como el de "la televisión que sacó a Luis Suárez llamando payaso a Filipe Luis". A su juicio estas noticias "no respetan la intimidad del futbolista" y "buscan más la anécdota morbosa que la información".

INDULTO A DEL NIDO: Tebas explica a Santi Segura que en su día decidió firmar por el indulto a José María Del Nido, que había sido condenado a siete años de prisión, "a título personal, como Javier Tebas y en ningún caso lo hice como presidente de La Liga".

SANCIÓN AL BARÇA: En opinión del presidente de La Liga, "el FC Barcelona debería ser sancionado por la UEFA si realmente permitió la entrada de esteladas en un partido de Champions League".