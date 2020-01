Iñaki Williams: "Solo tengo palabras de agradecimiento para la gente de Tenerife y todos los que me han apoyado estos días"

Iñaki Williams ha hablado en El Transistor sobre los insultos racistas que recibió de varias personas en el RCDE Stadium , motivo por el cual se ha llevado una ovación de la afición del Tenerife. "Esto es un puñetazo contra el racismo, que todos se acuerden de momentos como el que me tocó vivir y que, sin deberme nada, me intenten animar".

Iñaki Williams ha recibido una ovación en el partido entre Tenerife y Athletic tras recibir insultos racistas en el RCDE Stadium. "Solo tengo palabras de agradecimiento para toda la gente de Tenerife y para todos los que me han apoyado en estos días", ha dicho en El Transistor. "Esto es un puñetazo contra el racismo, que todos se acuerden de momentos como el me tocó vivir y que sin deberme nada me intenten animar".

Además, el jugador del Athletic ha hablado de su buen estado de forma y su posible incorporación para la Eurocopa. "Ojalá sea mi Eurocopa, intentaré estar en la lista definitiva. Sé lo importante que son los goles, Luis Enrique lo tiene complicado, así que voy a pelear por estar en la pomada".