Jordi Évole: "El lunes habrá muchas especulaciones sobre si Messi se queda o se va del Barça"

Jordi Évole admite que ha disfrutado mucho con la entrevista a Leo Messi: "No sé si fue mi mejor entrevista, porque es un ídolo para mí. Es alguien... que seré muy viejecito y le diré a mis nietos que les vi jugar y que pude hablar con él". Nos explica que durante la pandemia intento hacerle una entrevista, pero que Messi "con buen criterio" le dijo que "no era nadie para hablar de la pandemia" pero ya le aseguró su deseo de hablar con él en un futuro.

Con el problema del burofax y el arranque de LaLiga, pensaba que nunca entrevistaría al astro argentino. "Me llamaron en uno de los peores momentos del Barça, la semana de la derrota de la Juve y el Cádiz, para hacer la entrevista", explica Évole. El momento más emotivo de la entrevista para Évole fue cuando le preguntó si había llorado durante este año: "Messi me dijo que en lo deportivo no, pero que un tema personal que ha vivido sí que ha llorado", nos cuenta el periodista.

"Me sorprendió el discurso de Messi, tiene muy claro lo que quiere decir"

Asegura que pese a lo que se dice de que Leo Messi es torpe en sus declaraciones, a él le sorprendió lo contrario. "No fue una entrevista de monosílabos", explica Évole. Además, admite que "el rato fuera de cámaras con Messi fue un regalo absoluto". Según Évole, Messi hace en la entrevista "un alegato de amor al Barcelona que muchos aficionados echan de menos". "Me lo pasé muy bien charlando con Messi, ha sido un chute de energía", asegura.

¿Messi se queda o se va?

Jordi Évole admite que "se hace una idea de si Messi se va o se queda" aunque "no lo tiene del todo claro". "El lunes habrá muchas especulaciones", auncia.

La candidatura de Laporta

Jordi Évole lanza un dardo contra Joan Laporta: "No me gustó la lona de Laporta, me parece una provocación...lo que no te gusta que te hagan a ti...."