Entrevista completa de Craviotto en El Transistor

EN EL TRANSISTOR

Saúl Craviotto, policía y ganador de cuatro medallas olímpicas, nos visita en los estudios de Onda Cero, y nos desvela que tras el Mundial de Milán, estuvo a punto de dejarlo. “Fue mi peor momento, fallé, me descoloqué, y me vi fuera de los Juegos”. “Ya había ganado dos medallas olímpicas y no tenía que demostrar nada a nadie”. Pero no abandonó: "Este año he aprendido que no se puede tirar nunca la toalla; después de dudar logré dos medallas olímpicas". Tras esas nuevas medallas, “me quedo con el momento en el que llegué a España me encontré con mi gente”, “verles llorar fue una pasada”.