Emili Rousaud: "El 2-8 ante el Bayern certifica el fin de un ciclo"

Durante la entrevista con Aitor Gómez, reconoce que "puede que sea precandidato pero de momento es un tema que estoy llevando dentro de una profunda reflexión, tratando de crear un equipo antes de comunicar la decisión final".

Comenta que "estaba convencido de que no se iban a buscar dimisiones y que lo que iban a hacer es buscar un final ordenado, anticipando a marzo una convocatoria electoral, que sí que es un buen gesto".

En su opinión, "la dura derrota ante el Bayern de Múnich tiene que servir para ser valiente en la toma de decisiones". Además, advierte que "el Barcelona no está en una buena situación económica y el cierre de este año va a tener pérdidas importantes".

La salida de Messi dice que "no es algo que creo que vaya a producirse" y cree que "si algún se marcha será por sus ansias de ganar títulos y de rodearse de gente competitiva". De hecho, comenta que las informaciones publicadas en los medios que especulan con su salida dice que "es algo que su entorno no me dice que es así".

Además, ve con buenos ojos la llegada de Ronald Koeman, ya que