Cesc Fábregas: "Veo a Piqué presidente del Barcelona, más pronto que tarde"

SUS INICIOS EN INGLATERRA: "Me fui a allí siendo un año y vivía en una casa con una señora, en la que también estaba Senderos".

VIDA EN MÓNACO: "Es una vida muy tranquila. La gente va un poco a su bola y está todo como muy apartado".

LA SALVACIÓN: "Cuando llegué había 17 lesionados y sólo llevábamos 13 puntos. Al final hicimos 39 puntos y nos salvamos prácticamente en la última jornada".

LA LIGA FRANCESA: "Aquí juego de sábado a sábado y tengo muchísimo más tiempo para preparar y para descansar. Con el PSG hay una diferencia muy grande y fíjate que el PSG ha perdido ya tres partidos".

LEO MESSI: "Recuerdo perfectamente el día que llegó Messi al equipo; no hablaba mucho pero jugaba que no veas, era imparable".

SU FICHAJE POR EL REAL MADRID: "Hubo contactos. Lo intentaron Florentino y Ramón Calderón. Siempre he escuchado y nunca he dicho a nadie que no quería hablar con él porque en el fútbol nunca sabes dónde vas a estar mañana"

LIVERPOOL: "Es claramente una gran obra de Jurgen Klopp. Es un entrenador impresionante. He hablado con él alguna vez y la verdad que me parece un tío muy especial, que respeta a los jugadores pero que se hace respetar muy bien y la verdad que tiene que ser una gozada trabajar con él".

¿MBAPPÉ O NEYMAR?: "Por futuro escogería a Mbappé. Es el futuro del fútbol y una vez Leo y Cristiano estén aparte".

LAS ELECCIONES BRITÁNICAS: "Tendrán que resolverla con algún pacto fuera de Europa. Las sigo muy de cerca porque he estado allí muchos años y me interesa mucho. Además que todo lo que la gente vote mucho mejor".

CORBYN: "No me interesaría mucho que hubiese salido él. Al final, la gente es la que vota".

ENTRENADOR: "En un futuro cercano me gustaría ser entrenador. Todavía no ha hecho los cursos pero una vez deje el fútbol me voy a meter rápido".