Carlos Sainz: "Nunca pensé que iba a conseguir hacer mi primer podio saliendo último"

¿CELEBRACIÓN RARA?: "La verdad que sí que lo celebré con mi equipo cuando me enteré. Es cierto que no es la emoción imaginada pero lo he disfrutado muchísimo".

EL TATUAJE DE JUANJO LACALLE: Su padrino, Juanjo Lacalle, prometió que iba a hacerse un tatuaje con el primer podio de Carlos Sainz.

FERNANDO ALONSO: "Fue de los primeros en felicitarme. La verdad que me mandó un mensaje muy cariñoso y tenemos una gran relación los dos". Además, bromea con que "ahora sólo me quedan 96 podios para poder igualarle".

"Es totalmente falso ese rumor de que he dormido con el trofeo. La copa se la ha quedado el equipo y ya me darán una réplica".