Calleja: "Pacheco es sin duda de nivel de Selección Española"

Javi Calleja obró la difícil tarea de salvar al Alavés, cuenta el mensaje que les dio a sus jugadores: "Les dije nada más llegar a los jugadores del Alavés que tenían que confiar en si mismo y creérselo".

"Siempre te llega lo que hacen los jugadores en verano en sus vacaciones pero estoy tranquilo que se que se van a portar bien", bromea sobre el descanso de sus futbolistas y confiesa que mucha gente no entendió que aceptara la oferta vitoriana: "Me dijeron bastantes veces que estaba loco por venir al Alavés siendo colista, pero yo confiaba qué podíamos sacar lo mejor de ellos y no solo no se arrepiente, lo define como "la mejor decisión deportiva que he tomado en mi vida".

Uno de los jugadores claves ha sido el portero del que tiene claro que "Pacheco es sin duda de nivel de Selección Española. Ha sido uno de los jugadores más importantes de nuestro equipo".

Que Pau Torres se acordara de mi tras pasar a la final de la Europa League para mi tiene un valor incalculable", señala Calleja que asegura es una muestra de lo buena persona que es. Recuerda su etapa allí con orgullo: "Me siento orgulloso de mi etapa en el Villarreal. Le doy la enhorabuena a Emery y a su cuerpo técnico".