Borja Fernández se defiende: "Soy 100% inocente y mi familia no se merece todo este daño"

¿CÓMO VIVIÓ LA DETENCIÓN?: Asegura que "cuando llegó la Policía estaba en casa con mi hija, que me comentó que estaba la Policía. De pronto veo que entran en mi habitación y me dicen que no toque nada, dándome una serie de detalles de la investigación que había en curso. Después, se inició el registro, conmigo delante y ya todo más tranquilo".

EL MOMENTO QUE LE PUSIERON LAS ESPOSAS: Comenta que "me las pusieron en casa pese a que estaba colaborado en todo". De todos modos, asegura que "todo es muy raro porque hay gente que dicen que está más implicada y sólo ha ido a testificar mientras que yo salí exposado y se podían tomar fotos abajo". Aunque eso sí, señala que "en todo momento se portaron muy bien conmigo tanto la Policía de Madrid como la de Valladolid".

INOCENTE: durante la entrevista con José Ramón de la Morena, Borja Fernández se declara "100% inocente" aunque asegura que "lo que más me hunde es lo que quiere interpretar alguna gente" porque "el famoso 'Hola Borja' no sale en la grabación". Además, sostiene que "se está viendo que no tengo nada que ver; me dicen que estoy siendo investigado por ver a Raúl Bravo dos días entes de un partido".

SU PARTIDO ANTE VALENCIA: Borja comenta que "se está diciendo que perdí un balón a propósito cuando en verdad si se ven las estadísiticas se ve claramente que es el mejor partido del año".