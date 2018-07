Antoine Griezmann: "Tuve miedo de que el Cholo Simeone se fuera del Atlético"

Sobre su inicio de temporada, comenta que "siempre me cuesta empezar, aunque este año estoy más contento porque he anotado varios goles". Además, a nivel colectivo, resta importancia a las declaraciones que hizo sobre su equipo tras el encuentro en Butarque, entre otros motivos porque "ya me disculpé por ellas".

De la derrota de Francia en la final de la Eurocopa, reconoce que "lo pasé muy mal durante una semana" y explica que fue gracias a la boda de la hermana de su novia con lo que consiguió ir recuperando el ánimo poco a poco. Pese a todo, es consciente de que "el 2016 ha sido el más importante de mi carrera por la cantidad de goles que he marcado en partidos importantes".

Antoine Griezmann reconoce que llegó a temer por que el Cholo Simeone se marchase del Atlético de Madrid, después de perder la final de la Champions contra el Real Madrid. Reconoce que llegó a llamarle durante sus vacaciones para saber lo que iba a hacer, ya que para él el técnico argentino es una persona muy importante en su vida y ahora mismo "necesito aprender de él, al igual que el equipo". También, cuenta, que el penalti que falló en San Siro "lo he vuelto a tirar cientos de veces". Pese a ello, dice que "no me he creado supersticiones y puede que en alguna ocasión vuelva a repetirlo".

Griezmman insiste en que "en cada partido intento hacerlo lo mejor posible para mejorar y ser mejor". Señala que "no le gusta las comparaciones con Ronaldo y Messi", pero reconoce que "lo estoy dando todo para estar entre los tres mejores, lo que significaría estar cerca de Cristiano y Leo". Para el delantero, no sería una decepción quedar tercero en la votación del Balón de Oro, ya que sería "una muestra de que estoy haciendo muy bien las cosas y que tengo que seguir ese camino". Además, agradece al diario L'equipe que dedicara una portada para pedir el Balón de Oro para el rojiblanco.

De su relación con su amigo Paul Pogba, señala que "es todavía mucho más cercana después del encuentro del pasado mes de junio frente a Rumanía, ya que las críticas de la prensa francesa nos sirvieron para unirnos aún más". También, habla de su "buen relación con Benzema", pero reconoce que "la palabra final de convocarle o no con Francia la tiene el seleccionador".

Durante la entrevista con José Ramón de la Morena, comenta que el ambiente en su entorno "está muy ligado al fútbol". De hecho, cuenta que su propio padre se encargó de entrenarle antes de llegar a España con 13 años y que entre sus amigos "hay bastantes que juegan en otros equipos". Por otro lado, habla de otro de sus hobbies preferidos como es la NBA, un deporte que "empecé a verlo con Carlos Vela y ahora estoy enganchadísimo". Es más, confiesa que "ahora mismo me cambiaría por cualquier jugador de la liga norteamericana, incluso por algunos que están en el banquillo".

Por otro lado, tiene unas palabras muy bonitas para su novia Erika Choporena, que para él "es una persona que me ha ayudado a ser mejor personas dentro y fuera del campo". Además, cuenta que "tardé un año en conquistarla y ella se siente muy orgullosa de eso".