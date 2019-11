Álex Márquez: "Me quedo un año más en Moto 2 y no llevaré el número 1 el año que viene"

Álex reconoce que aún está como en una nube y comenta que "no me esperaba ver a mi hermano cuando he terminado porque él tenía su carrera, pensaba que no iba a llegar". Comenta cómo ha celebrado el título y habla de cómo es él y su hermano Marc. Reconoce que él es más "cabroncete" que su germano Marc y que aunque son diferentes se complementan bastante bien.

Además, afirma que "he recibido muchas críticas estos años pero he aprendido mucho de ellas, he aprendido que tienes que ser tú mismo que debes trabajar para mejorar, mejorar y mejorar".

