Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español: "Estoy convencido de que el año que viene tendremos juegos"

Entrevista en El Transistor al presidente del Comité Olímpico Español , que si todo hubiera transcurrido con normalidad, hoy debería estar en Tokio, en pleno arranque de los Juegos Olímpicos. Asegura que no se plantea otro aplazamiento dado que "los juegos de 2024 se mantienen".

Alejandro Blanco, presidente Comité Olímpico Español, está orgulloso de los deportistas españoles: "Son los mejores del mundo". Asegura que en lo que respecto a "inversión/resultados" el deporte español está en primera línea. E insiste en que en 2021 habrá juegos olímpicos en Tokio y anuncia que "hay noticias positivas": "Se está manteniendo la Villa Olímpica y las infraestructuras hoteleras". Aunque admite que hay "inquietud por saber cómo se podrán realizar los preolímpicos".

Blanco dice con franqueza que sí que piensa mucho en las candidaturas fracasadas para celebrar las olimpiadas en España: "Me acuerdo muchas veces, Madrid era la mejor candidatura para 2020".

Sobre los deportistas españoles más reconocidos en el panorama internacional, confirma: "Pau Gasol estará en Tokio sí o si y Nadal también". "Mireia Belmonte está bien, se está recuperando", confirma, sobre la mejoría del estado de la nadadora tras su lesión.

SOBRE EL FÚTBOL

"Atacar o castigar no lo haría nunca, el fútbol español ha hecho un trabajo excepcional", asegura Blanco sobre la polémica en torno al Fuenlabrada, y apunta: "no creo que sea un tema de descuido". "Ha habido un brote en un equipo pero no por eso hay que matar a todos", reflexiona.

Después del abandono de Juan Antonio Samaranch de la directiva del Comité Olímpico Español, considera: "Si Juan Antonio Samaranch quiere será el siguiente presidente del COI". Además, asegura que todavía no es el momento de pensar en su candidatura a la reelección en el cargo.