Alberto Cifuentes y Nino, los jugadores más veteranos de Primera: "Aquí se llega con cabeza e ilusión"

Alberto Cifuentes y Nino son los dos futbolistas más veteranos de Primera. En El Transistor hablan de sus sensaciones para esta temporada: "Se consigue llegar hasta aquí con la cabeza que tenemos y una ilusión tremenda".

"A todos los jugadores les gusta estar en la élite", afirman los jugadores, que hablan de sus carreras y decisiones. Alberto Cifuentes reconoce que es "un trabajazo", mientras que Nino afirma que no se arrepiente de nada: "Siempre me he sentido valorado".