El debate de los jueves: ¿Entiendes que el Real Madrid y el Athletic Club no quieran ceder sus estadios para la final de Copa?

Barcelona y Alavés jugarán la final de la Copa del Rey y como todos los años, no conocemos la sede donde se disputará. Los blaugranas quieren el Bernabéu, y los vitorianos San Mamés, pero tanto el Real Madrid como el Ahtletic, se niegan a ceder su campo. ¿Entiende su postura?

Héctor y David entienden la postura de los clubes, mientras que Alfredo Martínez y Roberto Gómez creen que deberían ceder su estadio. De los cinco oyentes, tres entienden a Real Madrid y Athletic, y dos no. En la página web de Onda Cero, el 58% entiende a los clubs, mientras que el 42% no. Y en la cuenta de Twitter de El Transistor, el 57% sí lo entiende, mientras que el 43% no.