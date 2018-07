El debate de los jueves: ¿Quién tiene la culpa de la situación actual del Real Madrid?

EN EL TRANSISTOR

El Real Madrid no teniendo su mejor temporada. Está a 16 puntos del Barcelona y en la Copa del Rey ha empatado en casa contra equipos de categorías inferiores. Por eso, en el Transistor esta noche debatimos quién el culpable de esta situación. Carlos Bustillo y Roberto Gómez defienden que Zinedine Zidane es el máximo responsable, mientras que David Alonso y Edu Pidal culpan a los jugadores de los males blancos. Los oyentes del El Transistor han determinado que los culpables de la situación del Real Madrid son los jugadores. En las Redes Sociales están de acuerdo y también creen que Zidane no es el culpable.