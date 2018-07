El debate de los jueves: ¿Puede resolver Zidane la crisis del Real Madrid?

EN EL TRANSISTOR

El Real Madrid atraviesa uno de los peores momentos deportivos de las últimas décadas. Con la eliminación de la Copa del Rey parece que ya han tocado fondo, aunque en eso mucho tendrá que decir lo que suceda en la eliminatoria de Champions League contra el PSG. Por eso, esta noche en El Transistor debatimos si Zinedine es la persona idónea para gestionar y resolver la crisis del Real Madrid. David Alonso y Roberto Gómez han defendido que no será capaz, mientras que Fernando Burgos y Edu Pidal creen que sí lo hará. Los oyentes de El Transistor opinan que Zidane no podrá solventar esta crisis.