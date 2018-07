El Debate de los Jueves: ¿Se puede jugar en la Selección española siendo independentista?

EL TRANSISTOR

Tras las declaraciones de Gerard Piqué en las que dijo que se podía ser independentista y jugar en la Selección, debatimos si es posible esta ecuación. Ernest Folch y Alfredo Martínez defiende el sí y no les importaría que jugadores independentistas vistiesen La Roja, mientras que David Alonso y Roberto Gómez no contemplan esta opcioón para la Selección Española de fútbol. En la encuesta de Ondacero.es el SÍ 7% y el NO 93%. En Twitter los oyentes han optado por un 42% el SÍ y un 58% el NO. Los oyentes se han decantado por el SÍ y creen que un independentista no debería jugar en la Selección Española.