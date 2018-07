El Debate de los Jueves: ¿Ha hecho bien Luis Enrique anunciando ahora que no seguirá en el Barcelona la próxima temporada?

David Alonso y Roberto Gómez creen que Luis Enrique no ha acertado en anunciar que abandona el Barcelona a final de temporada. Mientras que Héctor Fernández y Alfredo Martínez creen que si lo ha hecho bien. De la encuesta de Ondacero.es el 64% creen que ha hecho lo correcto y el 36% piensa que es un error. En la encuesta de Twitter de El Transistor 72% afirman que ha hecho bien en anunciarlo y el 28% cree que no. De los cinco participantes dos piensa que no era el momento y tres están de parte de Luis Enrique.