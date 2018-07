EN EL TRANSISTOR

La polémica del penalti de Benatia a Lucas Vázquez sigue dando que hablar. Hay numerosos partidarios del 'SÍ' y otros que no dudan en el 'NO'. Por eso, esta noche en El Transistor debatimos si realmente el árbitro acertó o no a la hora de señalarlo. Finalmente, acabo ganando la opción de que "es penalti".