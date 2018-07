El Debate de los Jueves: ¿Crees que remontará el Barcelona al PSG?

Alfredo Martínez y Víctor Lozano creen en la remontada, mientras que David Alonso y Roberto Gómez creen que no. En la encuesta de ondacero.es el 74% cree que no habrá remontada, mientras que el 26% cree que sí. En la encuesta de Twitter de El Transistor, el 58% piensa que no remontarán, mientras que el 42% cree que sí. De los cinco oyentes que han participado, 3 creen que no remontarán, mientras que 2 oyentes si creen en la remontada.