La consulta médica: ¿Es recomendable vacunar a los jugadores de la selección con Janssen?

"Son cosas que van más en demagogia que en algo práctico, como que no se vacune cualquier persona que representa en el exterior a España", aseguran los doctores sobre la polémica generada en torno a la vacunación de los futbolistas de la selección.

¿La vacuna Janssen no es la mejor para los futbolistas? "Está aprobada en población superior a los 50 años. Además la vacuna puede producir efectos secundarios que impedirían a los jugadores competir. Ha habido una clara falta de previsión".

La obsesión por lo 'light'

"Se confía mucho en que los alimentos, refrescos y helados light no engordan; no tienen azúcar añadido pero tienen grasas... por lo que engordan lo mismo. Les quitan calorías, pero para adelgazar no es lo recomendable", explica el doctor Escribano. "No se debe abusar de estos productos, la gente cree que puede tomar más, en lugar de una cola light se toman siete...", insiste el doctor.