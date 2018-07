Los 10 audios más escuchados de Te doy mi plabra en 2016

1. En el primer lugar encontramos la entrevista a la periodista de ‘El País’ Elena Sevillano, que destapó el fraude en el caso de la historia de la niña Nadia Nerea. En esta entrevista, una de las primeras en las que se habló de este caso, Sevillano afirmó que: "al entrevistar al padre de Nadia nos dimos cuenta que la historia no se sostenía". Actualmente el padre de Nadia se encuentra en prisión por estafa.

2. Un audio de ciencia ocupa la segunda posición de nuestro ránking, se trata de ‘Formas insospechadas de alcanzar el orgasmo’, de la sección de ciencia de Antonio Martínez Ron. En él nos habla sobre las conclusiones de la investigación sobre el asunto que ha realizado la periodista y divulgadora científica Mary Roche.

3. Un tema de carácter sexual es el tercer contenido por el que más se han interesado nuestros oyentes. Se trata de la sección de psicología de María Jesús Álava Reyes en la que se habló sobre si pueden ser felices las parejas que no tienen sexo.

4. En medio de la polémica generada por sus palabras y que llevaron al boicot hacia la película ‘La Reina de España’, Fernando Trueba concedió una entrevista a Isabel Gemio en la que afirmó: “ Me encanta España pero el nacionalismo me parece un paso atrás"

5. En quinta posición encontramos un contenido de la sección Objetivo Bienestar. Se trata de un audio en el que el nutricionista Juan Revenga, desmontaba algunos mitos sobre los llamados 'superalimentos'.

6. En el mes de julio, Isabel Gemio entrevistó a Frank Cuesta. El aventurero denunció en el programa la situación en la que vive su mujer Yuyee, que se encuentra encarcelada en Tailandia. Explicó que sus hijos “han podido abrazar a su madre una vez en dos años" y que “Yuyee parece un muerto viviente cada vez que la vamos a ver".

7. Otra de las entrevistas más destacadas de este año es la realizada al guitarrista de Triana Eduardo Rodríguez Rodway. Durante la entrevista realizó afirmaciones como: "El batería de Triana me dio una puñalada trapera que no me hizo sangre, pero me duele"

8. Las declaraciones realizadas por Fernando Savater en un desayuno con Isabel Gemio, también han suscitado el interés de nuestra audiencia. El filósofo acudió al programa a presentar su libro 'Aquí viven los leones' que escribió junto a su difunta mujer. Savater se emocionó recordándola: "Mi vida se acabó con la muerte de mi mujer y ahora soy un superviviente"

9. Entre las entrevistas más escuchadas se encuentra la de Mónica Oltra. La vicepresidenta de la Comunidad Valenciana habló sobre Rita Barberá tras su muerte y también mostró su lado más personal al hablar de sus padres que “tuvieron que emigrar para quererse”

10. Con motivo de su setenta cumpleaños, Camilo Sesto visitó Te doy mi palabra donde repasó su trayectoria musical junto con Isabel Gemio. Sobre sus posibles retoques estéticos, el cantante aseguró que : ''Sólo me he operado del pie, del resto no me hace falta''