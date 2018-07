100 ideas para salir de la crisis

1. Disminuir el Estado, la Administración, a la mínima expresión. Es una mole de gasto que produce poco.

2. Invertir en educación, no con dinero si no con reformas. Impulsar la educación en finanzas

3. Facilitar la actividad económica de las personas, disminuyendo impuestos y burocracia.

4. Dejar de subvencionar a la Iglesia católica.

5. Ahorro energético:menos semáforos-menos bombillas

6. Repartir el dinero del rescate a los bancos entre ciudadanos con obligación de gastarlo en X tiempo.

7. Repoblar con familias pueblos abandonados y convertirlos en ecoaldeas autosuficientes.

8. Repartir entre todos los españoles el dinero del rescate a Bankia

9. Descuento progresivo de la Seguridad Social para los empleados. Contratando en el 2012 un trabajador de menos de 30 años, la empresa recibe un descuento del 50 % sobre los gastos de S.S

10. Consumo responsable. Colaborar para que no aumente el paro

11. Dar microcréditos a Pymes, tipos de interés en Depósitos, líneas de descuento, cafeteras, en definitiva, dedicarse a generar negocio?. Gracias

12. Quitar en los ayuntamientos tantos gastos inútiles como por ejemplo las plantas que ponen cuando llegan las navidades.

13. Eliminar la pensión vitalicia.

14. Todos los coches oficiales fuera, cada cual que vaya a trabajar con su coche como todo el mundo, dejar uno o dos para presidentes, ministros y consejerías.

15. Móviles, tarjetas y barras libres fuera, que se pague cada uno lo suyo, un sueldo por cargo que vaya todo incluido que tengan que ajustarse a un presupuesto y justificar todos los gastos, que no se vayan de burdeles con el dinero de todos

16. Reducir todos los puestos duplicados, enchufados por partidos etc..

17. El INEM privatizarlo, no sirve de nada sólo para sellar el paro, y ya se puede hacer por internet.

18. Los presos que se costeen un poco, que no sea todo mesa puesta. Todos los que actúan en contra de la sociedad, como estafadores, ladrones, etc, sin derecho a voto, y que hagan trabajos para reinsertarse y costearse, que limpien bosques, cunetas, lleven la recogida de basura, jardines etc, que aporten algo a la sociedad, lo mismo los emigrantes acogidos y demás.

19. Que los clubs de futbol paguen lo que deben a Hacienda.

20. A mi me gustaría salir de la crisis, pero voy a comenzar por mi casa, llevare los zapatos a poner tapas y que me los cuide el zapatero y le pagare y me comprare otros cuando los necesite, los bolsos le pondré un detalle y lo pondré mas. Consumiré cuando realmente lo necesite, por que tengo otros gastos de la casa y de los hijos que son mas importantes.

21. Eliminar el Senado

22. Comprar productos españoles

23. Condonar las hipotecas

24. Subir los aranceles

25. Que los corruptos devuelvan el dinero

26. Eliminar los billetes de 500

27. Unificar ayuntamientos

28. Eliminar Diputaciones

29. Disminución del número de políticos

30. Creación de empresas

31. Destinar el 0,7% a Ciencia

32. Suprimir las subvenciones a sindicatos, CEOE, partidos políticos

33. Exigir formación a los políticos

34. Inyectar dinero a los ciudadanos

35. Creación de huertos compartidos

36. Todos los que ganan más de 10 mil euros den la mitad de su sueldo al Banco de España durante un año.

37. Que se forme a dos millones de parados como inspectores del fraude: reduciríamos a la vez el fraude y el paro

38. Potenciar la repoblación de árboles en España y que los parados trabajen en ello.

39. Talleres para enseñar a pensar, gestionar… No dar las cosas resueltas, sino enseñar a resolver.

40. Apostar por el ser y no por el tener, como hemos apostado hasta ahora. Un cambio radical de mentalidad.

41. Que quiten la productividad a los directivos de la Admón.

42. Que se ahorren en las fiestas de los pueblos en la contratación de artistas, en fuegos artificiales.

43. Veranear en España,

44. Quitar los paraísos fiscales,

45. Que las SICAV paguen más

46. Los comercios extranjeros que paguen los mismos impuestos que los demás

47. Los productos extranjeros que cumplan las normas Comunitarias y paguen sueldos dignos a sus empleados

48. Promover una Ley del Usufructo que permitiría el uso transitorio de espacios para dar techo a quien no lo tiene y para acoger nuevos proyectos de empresas; sería el uso de estos espacios y recursos que tienden a deteriorarse al no ser usados por sus dueños.

49. La autocrítica, el autoconocimiento de cada uno, ser sinceros con uno mismo, la autorresponsabilidad, que nuestras obras nos representen y no las apariencias, autohigiene emocional y espiritual, volver a ser de verdad.

50. Exigencia de una banca pública.

51. Nacionalización de sectores estratégicos.

52. Eliminación de impuestos indirectos y cargo a impuestos directos (a mayor renta, más impuestos)

53. Derogación de la reforma laboral y de la reforma del artículo 135 de la Constitución Española donde el pago de la deuda se coloca como prioritario.

54. Obligar a pagar el IBI a todos los centros de culto religiosos y colegios concertados.

55. No más empresas con dinero público y gestión privada.

56. Abolir la monarquía.

57. Fijar los sueldos de los políticos según la población en la que gobiernen

58. Exigir una declaración de Patrimonio a los políticos antes y después de la llegada al cargo

59. Creación de un banco de oficios en el que se puedan canjear los conocimientos de uno por las necesidades de otro

60. Que los que cobran el paro se dediquen dos horas al día para trabajar para su ciudad

61. Permitir la ampliación y liberalización de los horarios de los comercios

62. Obligatoriedad de pago con tarjeta de crédito para los compras de más de cien euros

63. Que el dinero tenga fecha de caducidad, se promueva el consumo y no el ahorro

64. Reducción de las aportaciones del Estado a la Iglesia, los sindicatos y los partidos políticos. Destinar ese dinero aI+D en energía renovable.

65. Exención de cuota de autónomos en los primeros seis meses de actividad

66. Progresividad en la cuota de autónomos con una cuota fija y variable proporcional a lo facturado

67. Rescate de los planes de pensiones sin penalización para quienes invierten en creación de empresaso en aquellas con menos de un años

68. Cuota máxima de asalariados extracomunitarios con respecto a empleos para españoles/UE

69. Exención fiscal para las aportaciones de particulares a I+D

70. Adelgazamiento de la llamada para administración

71. Rotación en el paro para obreros

72. Obligación de hacerse autónomos para todos los trabajadores, que cobren además a mes vencido.

73. Obligación de afiliarse a un sindicato, a los que no se concederá ninguna subvención gubernamental, para que así defiendan a sus afiliados.

74. Invertir en la formación de los docentes durante el mes de julio, en nuevas tecnologías, técnicas de motivación y liderazgo.

75. Eliminación de la jubilación de los políticos.

76. Que los diputados pasen al Régimen vigente de la Seguridad Social y contribuyan al mismo.

77. Que cada diputado pague su plan de jubilación

78. Los aumentos de salario de los diputados estarán previstos en función de una tablas que ellos mismos no podrán variar

79. Fin de la inmunidad parlamentaria con el fin del mandato.

80. Limitar a dos mandatos el trabajo de los diputados en el Congreso

81. Limitar a un mes el cierre del Congreso por vacaciones

82. Limitar a tres el número de diputados por provincia, más 1 por cada ciudad que pase de 250.000 habitantes y 1 más por las que excedan de un millón de habitantes..

83. Eliminación de las autonomías uniprovinciales

84. Limitar a cinco los concejales de un ayuntamiento

85. Prohibición de que en los consejos de las cajas de ahorro haya políticos o sindicalistas

86. Prohibición de los cargos de libre designación

87. Fin a la posibilidad de que con 7 años de cotización los políticos puedan cobrar el 100% de su pensión

88. Obligación a los ayuntamientos de colgar en Internet todos los gastos e inversiones

89. limitar las salidas al extranjero del ejército español.

90. Reforzar los controles inmigratorios

91. Orientar a nuestros estudiantes hacia el mundo laboral, en función den sus cualidades y de las necesidades más perentorias

92. Disfrutar más del sexo, pero con una huelga temporal de procreación93. Crear una industria propia de productos tecnológicos austeros , duraderos y económicos

94. Supresión de los beneficios de gratuidad en medios de transporte,

95. Supresión de las dietas para aquellos que vivan en la ciudad en la que ejercen su trabajo

96. Incompatibilidad de cobro de pensiones vitalicias con cualquier otro salario

97. Fin de las claúsulas abusivas en los contratos de altos cargos de empresas públicas

98. Aquellos que derrochen, malgasten, o fracasen en su labor de sus puestos de trabajos públicos no tendrán derecho a beneficios.

99. Obligatoriedad de no trabajar más de ocho horas diarias, fomentando así la contratación

100. Devolución de las subvenciones que no se hayan gestionado correctamente.

