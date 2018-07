RADIOESTADIO

Javier Ares se ha referido a la situación que vive el club valencianista tras la llegada de Peter Lim. “Esto ya no tiene remedio”. “En Valencia hay una culpa de afición, medios, opinión… no supieron ver lo que se veía desde fuera: Peter Lim no venía a poner nada, no le habían abierto las puertas de los clubs en Inglaterra, y había cazado al Valencia, y le entregaron el corazón del equipo”.