PROGRAMA COMPLETO

Radioestadio 19/06/2022

Programa completo de Radioestadio con Edu García y Aitor Gómez. Contamos el ascenso del Girona a Primera División y la conquista del Madrid de la Liga ACB, entre otros temas. Además, Aitor Gómez, Edu García, Enrique Ortego, Edu Pidal, Misterchip, Alberto Pereiro y Cayetano Ros analizan la actualidad deportiva.